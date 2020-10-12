В Перми прошла премьера нового сериала «Территория» на ТНТ

Представлять новый сериал пермякам приехали креативный директор телеканала ТНТ Гавриил Гордеев и актеры Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова, Ксения Отинова и Алексей Корсуков. Помимо создателей сериала, журналистов и блогеров, гостями показа стали обычные пермяки, которые могли бесплатно зарегистрироваться него через TimePad и увидеть премьеру раньше остальных – так телеканал впервые представил свой новый сериал в формате открытого городского мероприятия.

Гавриил Гордеев, креативный директор канала ТНТ:

— Пилот сериала «Территория» снимался в Москве. Попытались найти похожую природу в Подмосковье, в Тверской области. Но было принято решение полностью снимать в Пермском крае. Сегодня в Перми удивительное мероприятие, это первая всероссийская премьера в регионе! Мы хотим двигаться дальше по городам, и это правильно, потому что здесь самая честная реакция.

«Территория» — этой первый сериал компании Good Story Media, снятый на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии — отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших — но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого.

19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, отправляется на поиски родни — родителей Егора, этнографов, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Недалеко от города Кудымкар к ним присоединяются две попутчицы – студентки-филологи Таня и Надя. Со временем выясняется, что они знакомы с мифологией этих краев не только по учебникам. Место, к которому они направляются, хранит свою тайну. Здесь не любят чужаков. Здесь свои правила. И лишь на миг поверив в существование потустороннего, путники поймут, что дороги назад уже нет.

Кроме пермских локаций и пермской мифологии, в сериале вы увидите и актеров знаменитых уральских трупп — Коми-Пермяцкого драматического театра в Кудымкаре и «Коляда-театра» в Екатеринбурге.

Смотрите сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на ТНТ!