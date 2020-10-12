18+

В Перми прошла премьера нового сериала «Территория» на ТНТ

В пермском кинотеатре «Кристалл» состоялась открытая премьера мистического киносериала «Территория» (16+) на ТНТ – фолк-истории о возвращении на малую родину и о хранящихся на ней тайнах прошлого. Пермь неспроста стала городом большой зрительской премьеры: действие «Территории» происходит в городах нашего края, здесь же снимали сериал, производством которого занималась знаменитая на всю Россию компания Good Story Media, чьи основатели родом из Перми.

Представлять новый сериал пермякам приехали креативный директор телеканала ТНТ Гавриил Гордеев и актеры Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова, Ксения Отинова и Алексей Корсуков. Помимо создателей сериала, журналистов и блогеров, гостями показа стали обычные пермяки, которые могли бесплатно зарегистрироваться него через TimePad и увидеть премьеру раньше остальных – так телеканал впервые представил свой новый сериал в формате открытого городского мероприятия.

Гавриил Гордеев, креативный директор канала ТНТ:

— Пилот сериала «Территория» снимался в Москве. Попытались найти похожую природу в Подмосковье, в Тверской области. Но было принято решение полностью снимать в Пермском крае. Сегодня в Перми удивительное мероприятие, это первая всероссийская премьера в регионе! Мы хотим двигаться дальше по городам, и это правильно, потому что здесь самая честная реакция.

«Территория» — этой первый сериал компании Good Story Media, снятый на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии — отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших — но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого.

19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, отправляется на поиски родни — родителей Егора, этнографов, пропавших во время экспедиции по Пермскому краю. Недалеко от города Кудымкар к ним присоединяются две попутчицы – студентки-филологи Таня и Надя. Со временем выясняется, что они знакомы с мифологией этих краев не только по учебникам. Место, к которому они направляются, хранит свою тайну. Здесь не любят чужаков. Здесь свои правила. И лишь на миг поверив в существование потустороннего, путники поймут, что дороги назад уже нет.

Кроме пермских локаций и пермской мифологии, в сериале вы увидите и актеров знаменитых уральских трупп — Коми-Пермяцкого драматического театра в Кудымкаре и «Коляда-театра» в Екатеринбурге.

Смотрите сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на ТНТ!

ПРМ.Собака.ru,
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