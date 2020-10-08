Александр Петров откроет международный кинофестиваль «ЛАМПА» в Перми

В Перми 14 октября состоится Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». В этом году членами жюри кинофорума будут Антон Богданов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова и Яна Поплавско, а откроет событие эксклюзивный моноспектакль Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ.

Фестиваль «ЛАМПА» продлится в течение трех дней, с 14 по 16 октября. Мероприятия кинофорума пройдут на площадке технопарка Morion Digital. В связи с действующими ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, спектакль будет доступен для небольшого числа зрителей в зале. Однако для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция на русском и английском языках.

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