Два документальных фильма из Прикамья вошли в шорт-лист Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

В числе номинантов Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» 2020 года оказались две документальных ленты пермских авторов — «Танец с саблями» Алексея Романова (г. Пермь) и «Начать жизнь заново» Екатерины Ушковой (г. Нытва).

По решению членов жюри «ЛАМПЫ», в шорт-лист вошли 46 работ из 13 стран: России, Франции, Китая, Индонезии, Индии, Великобритании, Австралии, Бразилии, Ирана, Германии, Испании, США, Израиля. Самой широкой стала номинация «Документальный короткометражный фильм». В ней значатся 14 кинолент, в числе которых — два фильма из Прикамья.

В номинации «Социальный видеоролик» жюри выбрало 11 работ, в номинации «Игровой короткометражный фильм» - 10 кинокартин. За приз в номинации «Особый фокус», в которой могут принимать участие режиссеры в возрасте от 10 до 18 лет, будут бороться 5 работ, а за звание лучшей «Социальной рекламы» - 4.

Отличительной особенностью фестиваля этого года станут специальные призы, которые будут вручены по направлениям «1+1» (продвижение лучших практик работы с особенными людьми), «Мир без войны» (пропаганда дружбы народов, 75-летие окончания Второй мировой войны или 75-летие создания Организации Объединенных Наций), «Герой добрых историй» (награда для медиаперсон, принявших участие в съемках короткометражек), «Бизнес со смыслом» (помощь в создании социально ориентированных фильмов и социальной рекламы).

Церемония награждения победителей состоится 16 октября в рамках фестиваля-форума LAMPA FILM FEST 2020 в Перми.

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