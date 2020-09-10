Документальный фильм об Уральском добровольческом корпусе посмотрели более миллиона раз

Документальный фильм об Уральском добровольческом корпусе «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» набрал миллион просмотров на Youtube. Премьера документального фильма, снятого киноцентром «Пермская синематека», состоялась 9 мая 2020 года.

В ленте показан путь Уральского танкового корпуса от формирования до победных дней в Праге. Съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края, в ленте было использовано 100 единиц архивных материалов, 30 книг и 100 статей, 100 воспоминаний участников и заинтересованных лиц и порядка 400 фотографий.

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