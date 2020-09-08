ТНТ запустил в Перми золотую лихорадку

Но просто так распорядитель и ведущий шоу Иван Охлобыстин свои сокровища не отдаст. Для того, чтобы стать миллионерами героям проекта придется преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий. В отличие от участников шоу, зрителям ТНТ в Перми не придется заниматься экстримом и чтобы получить сокровища ТНТ, достаточно будет просто внимательно смотреть новый проект «Золото Геленджика».

Все, что нужно будет сделать — это включить 13 сентября в 19:00 ТНТ и держать наготове свой смартфон. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник «Золото Геленджика» в Перми. Ну и самое главное! Не пытайтесь обхитрить ТНТ и получить карту с сокровищами в городе, расположенном в другом часовом поясе, а затем быстро передать всю информацию своему другу. ТНТ все заранее продумал и все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам. Так что пермяки не увидят, где должны искать золото, к примеру, москвичи.

Смотри шоу «Золото Геленджика» 13 сентября в 19:00 на ТНТ, лови во время эфира QR-код и отправляйся на поиски тайника, спрятанного в твоем городе!

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