ТНТ объявляет кастинг в новый сезон шоу «Холостяк»

«Холостяк» — один из самых обсуждаемых проектов российского ТВ, который идет на телеканале ТНТ. Это не просто романтическое шоу о том, как один из самых завидных холостяков страны ищет свою вторую половину. «Холостяк» — реалити о выборе спутника жизни и о том, как важно и сложно его сделать правильно.

«Холостяк» — это красивая история любви и идеальные свидания в разных уголках земного шара. Но, как и в жизни, эта love story не всегда заканчивается хэппи-эндом. В этом шоу все измеряется искренними чувствами и неподдельными эмоциями, которые нельзя предугадать заранее. Но возможно именно в новом сезоне проекта получится построить отношения, которые в итоге завершатся свадьбой.

Изменить свою жизнь и завоевать сердце самого завидного жениха страны может каждая девушка. Существует миф, что все решает красивая внешность. Шоу «Холостяк» в течение 7-ми сезонов доказывает, главное – индивидуальность!

С 1 сентября на сайте проекта стартует кастинг в новый сезон шоу. Шанс попасть на проект есть абсолютно у всех девушек из каждого уголка страны. Для участия в кастинге достаточно заполнить анкету, рассказать о себе и… скрестить пальцы в ожидании ответа от продюсеров.

В этом году съемками шоу «Холостяк» будет заниматься Comedy Club Production. Среди шоу, которые производит компания, одни из самых успешных проектов страны - Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, ТАНЦЫ и другие. В истории Comedy Club Production уже есть два романтических шоу – «Замуж за Бузову» и «План Б», которые с большим успехом вышли на телеканале ТНТ.

Каким будет новый «Холостяк»? Узнаем скоро на ТНТ!