Юлия Папушина на примере Пермского Дома моделей показала, как с нуля развивалась система производства одежды и как она встраивалась в иерархическую систему советской моды. Для книги автор обращалась к архивам и интервью с модельерами и манекенщицами. В издание вошли документы местных и личных архивов, печатные издания Пермского дома моделей и архивные видеозаписи. Через историю моды Юлия Папушина раскрывает эволюцию советского общества и показывает, как экономика влияла на дизайн одежды, которую шили на фабриках и в ателье.

Издание «Мода в стране дефицита: культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР» победила в номинации «Лучшая научно-популярная книга». Здесь же отметили издания «Экономическая антропология: История возникновения и развития» и «"Бездушные бюрократы": как устроена работа органов опеки». Всего в шорт-листе 2026 года 16 книг в четырех номинациях.

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