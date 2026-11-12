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Фэнтези о Соликамске 2045 года выдвинули на премию от сервиса LiveLib

Книгу писательницы Вики Ковалёвой о Соликамске будущего номинировали на премию «Выбор читателей» — 2026 рекомендательного сервиса LiveLib. Ее выдвинула издательская платформа Rideró, при поддержке которой и вышло издание.

Rideró

Это дебютная работа писательницы. Книга называется «Соликамские порталы времени». Ее главная героиня — Вика Ковалёва, студентка МГУ, которая проваливается через соляной туннель в Соликамск 2045 года. Там девушка встречает искусственный интеллект: он знает о человеческих ошибках больше, чем кто-либо.

«Соликамские порталы времени» выдвинуты на премию в категории «Русское фэнтези». Всего в ней представлены больше 60 книг. Голосование будет длиться в несколько этапов: первый пройдет до 15 ноября, полуфинал до 29 ноября, а имена финалистов станут известны 9 декабря.

Информационный обзор редакции. 12+

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