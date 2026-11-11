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Услышать его голос и прочитать фрагменты рукописи: в ЦГК представят будущую книгу об Александре Жунёве

Книга об Александре Жунёве почти готова. Рукопись завершена, сейчас команда работает над дизайном и занимается версткой. Будущее издание представят в Центре городской культуры 12 ноября. 

Никита Чунтомов
Никита Чунтомов
Никита Чунтомов

Проект широкой публике представят создатели и партнеры книги: 

  • Анна Нистратова, директор Института исследования стрит-арта (издатель книги);
  • Аника Рик (экс. Жунёва), соавтор книги;
  • Надежда Чернышева из БЮРО 313 (партнер проекта, дизайн, продвижение);
  • Татьяна Синицина, директор Центра городской культуры;
  • Мария Нестеркина, художница и ученица Александра.

В книгу войдут произведения Жунёва, исследовательские материалы, воспоминания близких и коллег. Ее выход запланирован на на весну 2027 года. На встрече можно будет услышать голос Александра, увидеть его работы и прочитать фрагменты рукописи — познакомиться с будущей книгой еще до ее выхода.

Информационный обзор редакции. 6+

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