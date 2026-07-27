В этом году на фестивале «Компрос» уральская поэзия заявит о себе как о самостоятельной школе

Центральным событием «Компроса» в 2026 году станет круглый стол, посвященный уральской поэзии как феномену. Этот термин уже есть в обиходе, но не имеет программного документа, определяющего его границы, язык и отличие от московской и петербургской традиции. В этом году на фестивале «Компрос» намерены исправить это, создав манифест. «Он позволит нам определить горизонт дальнейшей работы на годы вперед. Очень надеюсь, что круглый стол завершится консолидацией сил уральских городов для создания уникального, физического и виртуального пространства, где молодые авторы смогут получать поддержку и понимать свою роль в будущем литературы. Мы формулируем не просто манифест способов письма, но — в большей степени — способов жизни», — отметила куратор круглого стола, философ, поэтесса Дарья Кричфалушая.

Площадкой первого дня фестиваля станет музей ПЕРММ. Место будет поддерживать сквозную тему «Компроса» — Ренессанс, объединение литературы с музыкой, живописью, танцем и театром. Отдельный блок фестиваля посвятят кинопоэзии: планируется лекция Виталия Кальпиди о первом видео-арте в СССР, показ лучших кинопоэтических работ, отобранных со всей России в финале конкурса «Тени Кадриорга».

Также в программе поэтические спектакли «Библиотека имени меня» (16+) и «Переход в подпространство» (18+), арт-перфомансы, созданные поэтическими сообществами города, вечерние чтения «Чтивая суббота» с авторами из трех уральских городов, поэтический и прозаический слэмы, где победителей выбирает публика, иммерсивный спектакль о поэте-футуристе и авиаторе Василии Каменском (12+), выступление немецкого тубиста Клауса Бургера, известного как «золотая труба Европы».

Второй день фестиваля «Компрос» пройдет в формате «Корабля поэтов и прозаиков». В акватории Камы пройдут чтения «Биармия» (18+), который представят свежий срез поэтической ситуации Перми, Челябинска и Екатеринбурга.

Информационный обзор редакции.