В Перми участились кражи книг с полок для буккроссинга

О проблеме сообщили представители пермской независимой библиотеки «Дон Кихот». По их данным, только за первое полугодие 2026 года их пункты обмена книг полностью опустошали четыре раза.

«С полок буккроссинга, за которыми нет постоянного надзора, регулярно выносится все подчистую. Потом это отправляется на продажу букинистам и/или сдается в макулатуру», — говорится в соцсетях библиотеки. Организаторы подчеркивают, что такие действия «убивают идею свободного книгообмена».

В качестве одного из решений проблемы представители библиотеки предлагают размещать полки для обмена книгами в местах, где за ними возможен постоянный присмотр со стороны сотрудников или общественности.

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