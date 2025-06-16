В Перми планируют провести книжный фестиваль «По краям»

«По краям» — проект издательства Ad Marginem при поддержке сервиса Яндекс Книги. Фестивальный тур займет пять месяцев: в Перми «По краям» собираются провести с 2 августа. В программу намерены включить лекции, мастер-классы для детей и взрослых, маркет книг и локальных брендов, встречи с переводчиками и редакторами, перфомансы и концерты, встречи с зарубежными авторами.

В этой подборке мы рассказывали о 14 книгах, которые нужно читать в июне: от мемуаров суперзвезды московского концептуализма, художника Эрика Булатова до сборника рассказов современных авторов.

Информационный обзор редакции.