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В Перми планируют провести книжный фестиваль «По краям»

В Перми собираются устроить книжный фестиваль «По краям» (16+). Он пройдет в 13 городах России: Красноярске, Екатеринбурге, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Иркутске, Махачкале, Москве, Тюмени и Ростове-на-Дону.

по краям/Telegram

«По краям» — проект издательства Ad Marginem при поддержке сервиса Яндекс Книги. Фестивальный тур займет пять месяцев: в Перми «По краям» собираются провести с 2 августа. В программу намерены включить лекции, мастер-классы для детей и взрослых, маркет книг и локальных брендов, встречи с переводчиками и редакторами, перфомансы и концерты, встречи с зарубежными авторами.

В этой подборке мы рассказывали о 14 книгах, которые нужно читать в июне: от мемуаров суперзвезды московского концептуализма, художника Эрика Булатова до сборника рассказов современных авторов.

Информационный обзор редакции.

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