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Названы самые популярные жанры и авторы книг у жителей Пермского края

Самыми популярными жанрами у жителей Пермского края стали любовные романы, фэнтези, детективы и современная литература. За год пермяки прочитали более 25 тыс. книг — такими данными поделились экосистема МТС и книжный сервис «Строки».

Unsplash/Kimberly Farmer

В числе самых популярных книг в Пермском крае оказались: «Ведьма, кот и дело в шляпе» (6+) Нины Павловой, русские народные сказки в новом прочтении «Сказки печали и радости» (16+), выпуски подкаста DISGUSTING MEN «Конец учебного года и длинные игры на лето» (16+) и «Fallout. Лучшая экранизация игры» (16+), а также «Хрупкое равновесие. Книга 1»(16+) Аны Шерри. А самыми читаемыми авторами стали Дарья Донцова и Татьяна Устинова.

Кстати! В этой подборке люди творческих профессий делились книгами, которые запали им в сердечко.

Информационный обзор редакции.

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