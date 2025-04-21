Названы самые популярные жанры и авторы книг у жителей Пермского края

В числе самых популярных книг в Пермском крае оказались: «Ведьма, кот и дело в шляпе» (6+) Нины Павловой, русские народные сказки в новом прочтении «Сказки печали и радости» (16+), выпуски подкаста DISGUSTING MEN «Конец учебного года и длинные игры на лето» (16+) и «Fallout. Лучшая экранизация игры» (16+), а также «Хрупкое равновесие. Книга 1»(16+) Аны Шерри. А самыми читаемыми авторами стали Дарья Донцова и Татьяна Устинова.

Кстати! В этой подборке люди творческих профессий делились книгами, которые запали им в сердечко.

Информационный обзор редакции.