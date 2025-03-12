Арт-резиденция MaxArt запустит книжный клуб, посвященный современному искусству

Книжный клуб запускает фонд современного искусства MaxArt. Участники будут обсуждать и анализировать произведения и тексты авторов, связанных с искусством, архитектурой и культурой. Дискуссии в рамках клуба призваны показывать, что сфера современного искусства доступна для широкой аудитории и может быть интересна всем.

«Надеемся, что книги и разговоры вокруг них позволят медленно и глубоко изучать и исследовать историю и теорию современного искусства в кругу единомышленников в ламповой атмосфере резиденции», — отметила куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.

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