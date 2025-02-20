В Перми стартует новый проект для молодых литераторов

Встречи будут проходить в цокольном этаже «Дома писателя» в экспозиции «Квартира Мастера».

«Создавая проект, мы преследовали несколько целей. Первая – оживить «Квартиру Мастера», которую мы открыли в прошлом году. Перевести её из режима экспозиции, в формат действующего литературного пространства, в место, в котором станут собираться писатели и читатели. Вторая цель – построить мост от прошлого к будущему. В этом месте работали известные пермские писатели, обсуждали новые произведения. И мы хотим эту традицию сохранить. А ещё мы хотим поддержать молодых творцов, предоставить им площадку для декламаций, презентации своего творчества, общения с читателями», – подчеркнула автор проекта, директор «ПермьКонцерт» Ирина Кулева.

В проекте примут участие молодые писатели и поэты из литературного сообщества «Искусство поэзии требует слов», из проекта «Чтивые вторники», поэтической дуэли «Стрела» и арт-проекта «Северно-восточный декаданс», а также участники и организаторы фестиваля «Компрос».

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 16+