Писатель Алексей Рачунь напишет книгу о путешествиях по рекам Урала

В книгу войдут очерки о путешествиях по Каме, Сылве, Чусовой, Мулянке, Ирени, Иргине, а также к дебаркадеру в Хохловке. По словам автора, в произведениях он опишет прогулки по рекам разными способами, например, на сап-борде и теплоходе. «Я много путешествую, и по рекам в том числе. У меня есть очень много фактуры, и я подумал, а почему бы не рассказать о том, как вообще можно использовать реки для досуга. Часть очерков для будущей книги уже написаны, часть начаты, некоторые — только задуманы», — рассказал Алексей Рачунь на творческой встрече «Книжного клуба Алендвик» в гастромаркете «Вкус странствий».

Идея написать новую книгу пришла к писателю после того, как выдержки из его очерка «Обретая новый смысл», посвященном путешествию по Сылве на дачном теплоходе, опубликовал журнал «Уральский следопыт». Полностью произведение выйдет в начале 2025 года в журнале «Дружба народов».

Недавно мы рассказывали о том, что Алексей Иванов выпустил сай-фай-киберпанк-роман о машинах-мутантах «Вегетация».

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