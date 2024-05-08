Писатель Алексей Иванов впервые за 13 лет встретится с пермяками

Пермский писатель Алексей Иванов впервые за долгое время проведет встречу со своими земляками. Пермь попала в число городов, где автор презентует новую книгу «Речфлот» (16+). Мероприятие, которое пройдет 14 мая в гостинице «Урал», анонсировала в социальных сетях его продюсер Юлия Зайцева.

На вечере Алексей Иванов расскажет не только об истории отечественного речного флота, а также о том, что значит быть современным писателем, как устроена его жизнь и работа.

Как заметил «Новый компаньон», это будет первая за 13 лет встреча писателя Алексея Иванова с пермскими читателями. Они часто задают продюсеру вопросы о том, когда смогут увидеться с автором. Почему так долго не было творческих встреч в родном городе, Зайцева не комментирует, предлагая самой задать этот вопрос писателю.

Отметим, что в 2010 году у писателя Алексея Иванова возникли разногласия с краевыми властями. В итоге писатель переехал в Свердловскую область. «На фоне конфликта с региональным минкультом писатель заявил, что не намерен появляться в пермском публичном пространстве, давать интервью пермским СМИ, встречаться с читателями в Перми, содействовать продвижению Перми на федеральном уровне», — напомнил историю «Коммерсант».

Алексей Иванов родился в Горьком, но когда ему было 2 года, семья переехала в Пермь. В 2017 году стал лауреатом премии Правительства в области литературы. Получил популярность благодаря книгам об Урале. Среди них – «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Золото бунта». По мотивам первых двух снимались фильмы, в том числе в Пермском крае.