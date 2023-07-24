В Перми опубликовали исторический роман про династию Романовых

В Перми опубликован электронный исторический роман первого в Прикамье Заслуженного журналиста РФ, Заслуженного работника культуры РФ Сергея Тупицына «Золотой брегет императора». Подготовка макета книги была осуществлена Пермской региональной краеведческой общественной организацией «Мы – земляки» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Как рассказал автор, в романе нашли отражение переломные моменты в истории государства Российского – от становления династии Романовых до возрождения новой России на рубеже двух тысячелетий. Основная сюжетная линия связана с трагической судьбой последнего прямого наследника престола – великого князя Михаила Александровича, завершившего жизненный путь в окрестностях Перми. В романе-хронике дается оценка некоторым легендам, связанным с историей Пермского края.

Издание сопровождается предисловием писателя, кандидата исторических наук Леонида Юзефовича и послесловием президента Академии наук Чеченской республики, доктора исторических наук Шахрудина Гапурова.

Презентация книги назначена на август 2023 года.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+