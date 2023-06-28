В июле в Перми пройдет Благотворительная книжная барахолка

Пермская общественная организация «Территория передышки» проведет Благотворительную книжную барахолку. В рамках акции можно подарить уже прочитанным и ненужным книгам вторую жизнь и тем самым поддержать пермяков, которые оказались без крыши над головой.

Как отмечают организаторы акции, для барахолки можно отдать классическую и современную художественную литературу, нонфикшн и автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научную литературу и любые другие издания. Главное, чтобы книги были в хорошем состоянии, и все страницы были на месте.

Книги для барахолки принимаются до 10 июля на склад «Территории передышки» и в другие пункты сбора, которые можно найти — здесь. Собранные книги можно будет обменять на пожертвования на Благотворительной книжной барахолке 14 июля в Garage Healthy Bar. Все заработанные средства пойдут на помощь подопечным «Территории передышки».

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