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Библиотека Горького в Перми открыла летний читальный зал

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького открыла летний читальный зал. Он будет работать до 3 августа с понедельника по четверг с 12 до 16 часов. Посетить летнюю площадку можно без читательского билета.

Главная тема акции — «300 лет Перми». Каждая из шести недель Летнего читального зала будет посвящена определенной теме, связанной с Пермью и Пермским краем: «300 лет Перми»; «Дачная культура»; «История Пермских микрорайонов»; «Презентация клуба «Пермский краевед»; «История пермского книгоиздания»; «Пермь в фондах редкой книги».

Ежедневно в Летнем читальном зале можно будет читать свежие газеты, увидеть выставки книг. Кроме того, запланирована акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 6+

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