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В Перми для дошкольников была выпущена акварельная азбука со знаковыми местами города

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Фото: Ульяна Фефелова

В честь юбилея Перми была выпущена акварельная азбука для дошкольников «Азбука. Пермь-300» (0+). Как сообщает пресс-служба администрации города, в ее создании принимали участие специалисты педуниверситета и воспитатели детских садов.

В «Азбуке. Пермь-300» есть ребусы, маршруты для совместных прогулок с родителями, а также картинки для раскрашивания. Благодаря азбуке ребята смогут узнать подробности зарождения пермского балета, интересные факты о реке Каме, историю Пермского планетария и знаменитой диорамы на горе Вышка – самой высокой точке города, а также многое другое.

Пособие уже передано 30 детским садам Перми, которые участвуют в программе развития дошкольного образования «Правила успеха». В дальнейшем планируется выпустить дополнительный тираж.

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