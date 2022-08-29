Только в Перми телеканал ТНТ представит «Библиотеку от пацана»

На ТНТ 29 августа в 20:00 стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны» (16+). В новых сериях Колян будет писать книгу о своей жизни под названием «Последний реальный пацан». К премьере сезона телеканал ТНТ в единственном городе — родине «реальных пацанов» — Перми — представит «Библиотеку от пацана»! С 25 августа по 4 сентября у пермяков и гостей города будет уникальная возможность получить книгу, рекомендованную «реальными пацанами». В Старокирпичном переулке (адрес: Ленина, 44) установлена точка буккроссинга — яркий стенд с книгами, на каждой из которых будет стоять печать: «Рекомендовано «реальными пацанами». Каждый желающий может принести свою книгу и обменять ее на книгу от «пацанов». Зацени, что читают «реальные пацаны»!