В конце августа в Перми пройдет литературный фестиваль «Компрос»

В Перми 27 и 28 августа пройдет литературный фестиваль «Компрос». Как сообщают организаторы фестиваля, основным местом проведения мероприятия станет пространство «Дом», ряд событий пройдет на открытом воздухе.

Фестиваль откроется поэтическими чтениями на «Корабле поэтов» (16+) в акватории Камы. Во время трехчасовой прогулки на теплоходе участники услышат выступления пермских поэтов и гостей фестиваля из Москвы, Ижевска, Челябинска, Липецка и других городов России.

Новинка нынешнего фестиваля — «ЛИТРА-БОЛ» (16+). На литературном аналоге «Мозгобойни» участников приглашают принять участие в интеллектуальной игре-викторине. Семь команд будут соперничать за первенство в литературной эрудиции.

Московский поэт Андрей Родионов 27 августа проведет поэтический вечер в пространстве «Дом» (18+), где он представит стихи из своего нового сборника «Флажок».

Первый день фестиваля закончится поэтическим слэмом в баре «13/69» (18+) где соберутся молодые поэты из Перми и других городов.

Второй день фестиваля 28 августа начнется с литературной прогулки (12+). Участников проведут по местам, которые связаны с литературной жизнью Перми: Речной вокзал, Театральный сад и улица Сибирская.

Увидеть поэтические видеоклипы зритель сможет на показе «Третий глаз» 28 августа в 16:00 в Творческом пространстве «Дом». Фестиваль завершится концертом пермской группы «Смирный и друзья» (16+).

Напомним, фестиваль «Компрос» проходит в Перми с 2014 года.