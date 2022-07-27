Путеводитель на основе романов Алексея Иванова презентуют на вершине горы Полюд

На вершине горы Полюд 20 августа пройдет презентация книг-путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс», которые основаны на произведениях Алексея Иванова «Сердце пармы» и «Хребет России». Об этом сообщает благотворительный фонд «Вишерское наследие».

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова и автор проекта:

— Для нас с Ивановым – это очень важный проект, потому что в нем мы делимся самым ценным: впечатлениями, которые накопили за 17 лет экспедиций по всей стране. Теперь по нашим следам отправляйтесь и вы, хоть в виртуальный тур, хоть в реальный. Стартуем с Урала, а в следующих книгах переместимся в центр, Сибирь и на Балтику.

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