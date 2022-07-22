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Писатель Леонид Юзефович приедет в Пермь на встречу с читателями

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В Центральной городской библиотеке им. Пушкина 23 июля пройдет творческая встреча с писателем, историком и сценаристом Леонидом Юзефовичем. Встреча пройдет в рамках Всероссийского дня чтения вслух «Живая классика».

На встрече Леонид Юзефович расскажет о творческих планах, а также ответит на вопросы участников встречи. Кроме того, в этот день в библиотеке прозвучат отрывки из фольклорных, художественных и поэтических произведений российских или зарубежных авторов. Также в мероприятии примут участие лучшие музыкальные коллективы города: фолк-группа «Кружево» и вокалисты Центра оперного пения Галины Вишневской, баритон Владимир Печёнкин.

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