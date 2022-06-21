На следующей неделе в Перми пройдет благотворительная книжная барахолка

Благотворительная организация «Территория передышки» 1 и 2 июля проведет книжную барахолку в пользу людей в ситуации бездомности. Площадка проведения мероприятия — Garage Healthy Bar на Советской, 51а/2.

Сбор книг для продажи уже начался. Можно принести самые разные книги: те, что вы уже прочитали и больше читать не собираетесь; те, из которых выросли вы и ваши дети; те, которыми вы просто хотите поделиться с другими людьми.

Организаторы примут классическую и современную художественную литературу, и нонфикшн, и автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научную литературу и любые другие издания. Главное условие — книги должны быть в хорошем или удовлетворительном состоянии, желательно изданные не ранее 2 000 года.

Принести книги можно до 29 июня по адресу Николая Островского, 109 в будни с 9:00 до 18:00.

Все заработанные средства пойдут на работу социальной службы Территории передышки.