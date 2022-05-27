Премьера фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» состоится в сентябре

Премьера фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» (6+), который снимался в Перми, состоится в сентябре этого года.

Фильм рассказывает о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Эта картина – современное прочтение повести Льва Давыдычева 1961 года «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».

Сценарий фильма написан пермяком Михаилом Шулятьевым, в качестве режиссера на проекте выступил актер и директор кинокомпании ООО «Проспект Мира» Антон Богданов. В главных ролях: Мария Шукшина, Александр Лойе, Валерия Дергилева, а также Роман Погорелов в роли Ивана Семёнова.