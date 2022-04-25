В Перми вышла книга про гастрономические традиции Чердынской земли

Издательство «Литер-А» выпустило книгу «Чердынские рецепты» про гастрономические традиции Чердынской земли и ее кухню. Как рассказала редактор книги Ольга Сафрошенко порталу «Текст», книга включила в себя адаптированные к современным реалиям исторические рецепты, которые включают в себя как северную русскую, так и коми-пермяцкую кухню.

Некоторые рецепты пришлось адаптировать на современный лад, другие — восстанавливать, как, например, рецепты пасхальных блюд известной чердынской семьи купцов Алиных. Многие рецепты блюд, которые вошли в книгу, довольно узнаваемы — по ним готовят в чердынских кафе шанежки, пряники, грибные пельмени-«ушки» и так далее.

Книга «Чердынские рецепты» вышла тиражом 200 экземпляров. Книгу можно купить в Чердынском музее и в музейном центре «Ветлан».