Объявлен шорт-лист международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2020»

В шорт-лист международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2020» попали 46 картин, из которых 14 фильмов будут бороться за победу в международном направлении, 17 – в национальном конкурсе и еще 15 – в конкурсе студенческих работ. Всего на участие в фестивале было подано более тысячи заявок. В отборочную комиссию этого года вошли кинокритики Виктория Белопольская, Марина Дроздова, кинорежиссеры Борис Караджев и Павел Печенкин.

Победители фестиваля будут определены в шести номинациях: «Гран-при за лучший фильм фестиваля», «Приз за открытие новых тем и новых героев», «Приз за оригинальное художественное решение», «Приз зрительских симпатий», «Приз за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана», «Приз за лучший студенческий фильм».

Как отмечают организаторы фестиваля, в международном конкурсе многие прошедшие отбор киноленты уже получили призы на мировых киносмотрах в Нидерландах, Канаде, Польше и других странах. Среди отечественных фильмов есть фестивальные хиты и картины новых режиссеров. Самым интригующим обещает стать конкурс среди студентов, в котором многие работы впервые покажут в России и мире.

Напомним, в этом году фестиваль «Флаэртина» пройдет с 11 по 17 декабря. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, бо́льшая часть запланированных внеконкурсных событий перенесена на 2021 год, включая конференцию по развитию проката документального кино.

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