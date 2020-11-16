Пермский писатель-фантаст получил международную премию им. братьев Стругацких

Пермский писатель Евгений Филенко стал лауреатом международной премии имени братьев Стругацких. Его роман «Очень странные миры», написанный в 2015 году, получил Семигранную Гайку в номинации «Художественная проза».

Имена лауреатов были объявлены в петербургском «Доме писателя». Из-за пандемии коронавируса, финалисты приняли участие в церемонии в онлайн-формате. Как сообщают на сайте организатора премии - «АБС-фонда», награды победителям будут вручены позже.

«Очень странные миры» – пятая книга из цикла о фантастическом мире галактического консула Константина Кратова. По сюжету он возвращается с Земли в Галактику, где у него остались незавершенные дела.

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