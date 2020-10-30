Большая книжная ярмарка пройдет в конце декабря

Даты проведения Большой книжной ярмарки на Завод Шпагина поменялись: она состоится с 24 по 27 декабря. Ранее мероприятие было запланировано с 26 октября по 8 ноября.

На выставке можно будет приобрести учебные и художественные книги на русском языке, в том числе издания для детей. Свои книжные новинки представят более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Перми.

Без изменений останется и насыщенная культурно-развлекательная и деловая программа, в рамках которой состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, научные стенд-апы, а также мастер-классы. Будет работать детская площадка, мастер-классы, квесты и многое другое.

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