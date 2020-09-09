Работы пяти юных пермяков украсят энциклопедию будущего

Среди тысяч работ эксперты из издательства «АСТ», редакции «Аванта» и благотворительного фонда «Система» отобрали рисунок Мии Ермаковой из школы № 81, эссе Полины Мехоношиной и Полины Барковой из школы № 14, а также Алены Ведерниковой и Маргариты Михеевой из школы № 127.

По условиям проекта стать его участниками могли дети в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого ребятам необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Большинство ребят отметили, что о проекте «Поколение М» узнали благодаря педагогам. «У нас дружный класс и самый лучший преподаватель Татьяна Анатольевна. Именно она предложила участвовать в конкурсе «Поколение М». Я очень люблю фантазировать, поэтому сразу согласилась. Вечером рассказала идею маме, как я вижу будущее. Мы много смеялись, пока писала эссе», — поделилась Алена Ведерникова. Победа в федеральном отборе для многих стала неожиданностью. «Я первый раз творю для конкурса, но до этого часто писала для души. Победа всегда окрыляет, а первая победа — еще больше. Я стала увереннее и с энтузиазмом готова поучаствовать в новых писательских "состязаниях"», — отметила Полина Мехоношина.

Оксана Кайгородова, директор регионального филиала МТС:

— Мы не сомневались, что в регионе живут талантливые и целеустремленные ребята, которые много мечтают, придумывают размышляют о будущем. Мы поддерживаем их стремление заниматься творчеством и учиться новому, поэтому еще весной этого года вместе с газетой «Перемена Пермь» провели дистанционный курс, участие в котором приняли несколько десятков школьников. Тогда журналисты издания учили ребят писать эссе. Приятно, что участники этого образовательного курса были отобраны федеральным жюри в число лучших.