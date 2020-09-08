Продюсерский центр KAMWApro презентовал новый проект — аудиосборник «Пермские сказки»

Продюсерский центр KAMWApro на своей официальной странице в «Вконтакте» презентовал первые четыре аудиосказки из сборника «Пермские сказки». Всего в аудиосборник войдут 25 текстов, собранных фольклористами в разных районах Пермского края. Сказки озвучены пермскими дикторами.

«Святой Николка, Среда, Пятница спасают», которая была записана в деревне Морозково Кишертского района, Пермского края, читает фольклорист с 23-летним стажем, музыкант, режиссер, руководитель независимого театра и арт-пространства «Дом трубадура» Катерина Лившиц.

«Иван-Дурак и поп» из сборника «Русские народные сказки Пермского края» читает Олег Селезнев, лидер легендарной пермской группы «Джамахирия», поэт, музыкант, дизайнер.

Сказку «Купеческая дочь», которую записали от Ивановой М.Н. из села Усть-Зула Юрлинского района, Пермского края, читает диктор Аника Жунева.

«Горшок» из сборника «Сказки» (Соликамский район, Пермский край) читает Николай Нохрин, театральный режиссер и сценарист.

Все записи можно послушать бесплатно. По словам пресс-секретаря KAMWApro Аники Жуневой, сказки будут заливаться в Сеть порциями, по мере сведения материала.

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