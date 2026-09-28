Театр собирается запустить серию экскурсий «Балетный квартал»

Цикл экскурсий будет называться «Балетный квартал». Их маршруты охватят хореографическое училище, Центральный гастроном, гостиницу «Семиэтажка» и другие места, связанные с историей пермской балетной труппы.

В программе три экскурсии: «Город спасения и встреч», посвященный балетным «сороковым» в Молотове/Перми, «Вокруг сцены» о театре как доме Пермского балета и «Учебный квартал» — историческая прогулка от театра к училищу и обратно.

А в этой подборке мы рассказывали о спектаклях-променадах: от исследования звуков современного города до знакомства с историями пассажиров электрички.

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