Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Театр собирается запустить серию экскурсий «Балетный квартал»

Серию экскурсий, посвященных истории балета и судьбе его артистов, запустят в Перми с 3 октября. Она приурочена к столетию Пермского балета. В пресс-службе театра оперы и балета рассказали, что экскурсии — пролог к концерту в честь педагога и художественного руководителя Пермского хореографического училища Людмилы Павловны Сахаровой, который запланирован 4 октября.

Пресс-служба администрации Перми

Цикл экскурсий будет называться «Балетный квартал». Их маршруты охватят хореографическое училище, Центральный гастроном, гостиницу «Семиэтажка» и другие места, связанные с историей пермской балетной труппы.

В программе три экскурсии: «Город спасения и встреч», посвященный балетным «сороковым» в Молотове/Перми, «Вокруг сцены» о театре как доме Пермского балета и «Учебный квартал» — историческая прогулка от театра к училищу и обратно.

А в этой подборке мы рассказывали о спектаклях-променадах: от исследования звуков современного города до знакомства с историями пассажиров электрички.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: