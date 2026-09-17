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Проект «Видеть танец» запустили к столетию балета: это коллаборация театра и синематеки

Театр оперы и балета и Пермская синематека запустили совместный проект «Видеть танец». Его посвятили Пермскому балету, который отмечает свое столетие в 2026 году.

Влад Нелюбин

В рамках проекта в кинотеатре «Кристалл» будут проходить публичные показы документальных фильмов, телефильмов-концертов и видеоочерков на тему истории пермской труппы и творческих судеб легендарных артистов. «"Видеть" в данном случае — это, конечно же, больше, чем просто смотреть на то, как люди в кадре танцуют, — объясняет исследователь балета и куратор проекта Наталья Вороненко. — "Видеть" — это понимать мотивы героев и обстоятельства их действий, отслеживать приемы видеосъемки и объяснять, как создатели фильма работают с монтажом и светописью относительно персонажей и темы и какой эффект это производит на нас, зрителей».

Проект начался с показа документальных фильмов о культовой фигуре из истории Пермского балета — Людмиле Сахаровой. 

Информационный обзор редакции. 12+

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