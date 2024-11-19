Театр оперы и балета в декабре даст «Сильвию»: либретто вдохновлено античной мифологией и романом «Опимия»

Первый балет «Сильвия» на музыку Лео Далиба поставил в 1876 году Луи Мерант. В историю балета ХХ века постановка вошла благодаря спектаклям Фредерика Аштона и Джона Ноймайера. В пермской версии «Сильвии» будет новое либретто, вдохновленное античной мифологией и романом «Опимия» итальянца Рафаэлло Джованьоли. Для дирижера Ивана Худякова-Веденяпина эта постановка станет дебютом в качестве дирижера-постановщика на большой балетной сцене. Он отметил, что музыка Лео Делиба сочетает наполненные удивительным колоритом танцевальные номера, яркие мощные театральные кульминации, свойственные жанру большого балетного спектакля, а также тонкую лирическую мелодику.

«"Сильвия" Лео Делиба — одно из знаковых названий балетного репертуара, после 1917 года почти не появлявшееся на отечественной сцене. Сейчас, мне кажется, пришло ее время — Пермскому балету нужен большой торжественный спектакль, в котором была бы занята вся труппа, включая миманс, а также студенты Пермского хореографического училища», — поделился Алексей Мирошниченко. По его словам, действие пермской «Сильвии» будет происходить в VIII веке до н.э., когда вся красота и роскошь античного мира уже существовали. «Мы, конечно, не выдерживаем эпоху с археологической точностью, но скорее играем в античность. Сценограф Альона Пикалова работает со мной много лет — она как никто умеет создать театральное чудо на ограниченных возможностях пермской сцены», — рассказал балетмейстер.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.