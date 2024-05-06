Партию черных лебедей впервые в России исполнят мужчины

Впервые в России партию черных лебедей в балете «Лебединое озеро» исполнят мужчины. Неожиданное прочтение классической постановки зрители увидят на майских показах, рассказали в пресс-службе пермского оперного театра.

Хореограф и постановщик балета Алексей Мирошниченко рассказал, что нововведение появилось из-за гастролей в Китае. Балетная труппа в апреле отправилась в Поднебесную, но в ограниченном составе. И в третьем акте набралось всего три из восьми черных лебедей. «Что делать? Ответ на поверхности: из мужского состава спектакля в третьем акте заняты только Зигфрид, Ротбарт, Бенно и четверка друзей принца. Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма», — поделился хореограф.

Оказалось, что мужчины-лебеди придали другой смысл постановке. В классических версиях «Лебединого озера» такого еще никто не делал. «Мужские же тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьезной опасности, драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась. На фоне мужчин-лебедей белые лебеди выглядят еще более хрупкими, беззащитными и трогательными. Почему я раньше к этому не пришел? Очевидно, что так и должно быть», — заявил Алексей Мирошниченко.

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