Forbes назвал пермскую балерину одной из звезд нового поколения

Пермская балерина Полина Ланцева (девичья фамилия – Булдакова) вошла в рейтинг журнала Forbes. Об этом рассказали в телеграм-канале театра оперы и балета.

Балетный обозреватель Анна Галайда собрала для Forbes список самых ярких танцовщиков и балерин, которые пришли на смену «звездам начала 2000-х». В нем отмечена Полина Ланцева за то, что какой сложности бы не был ее танец, вместе с ним всегда ощущается радость и счастье сцены.

Девушка попала в театр оперы и балета после четырех лет учебы в Пермском хореографическом училище. «Ее звездный час наступил в тот момент, когда хореограф Алексей Мирошниченко, руководитель Пермского балета, поставил "Золушку", а юную Ланцеву выпустил в главной роли Веры Надеждиной, начинающей балерины, – рассказывает составитель списка, балетный обозреватель Анна Галайда. – С тех пор Ланцева станцевала все балеты мечты: "Лебединое озеро" и "Жизель", "Раймонду" и "Щелкунчика", "Дон Кихота" и "Серенаду", "Ромео и Джульетту", а за "Баядерку" получила "Золотую маску"».