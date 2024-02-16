На «Арабеск» подали заявки артисты из 14 стран

Пермский театр оперы и балета закончил прием заявок на конкурс «Арабеск-2024». Он пройдет с 16 по 28 апреля и будет посвящен 85-летию со дня рождения балерины Екатерины Максимовой.

В оргкомитет пришли заявки от 220 артистов и хореографов из 14 стран, включая Бразилию, Беларусь, Монголию, Казахстан, Корею, Францию, Японию. География российских городов распростерлась от Астрахани до Улан-Удэ. Среди тех, кто подал заявку на «Арабеск», есть учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Заявки распределились примерно поровну между классическими и современными направлениями: 103 и 117 соответственно. В классике больше всего конкурсантов в возрасте 18-25 лет – 61 человек. Еще 42 участника – молодые артисты в возрасте 13-17 лет.

В жюри конкурса в 2024 году вошли: художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия).

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