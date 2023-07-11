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Звезды балета Большого театра выступят на пермской эспланаде в эту субботу

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t.me/perm300official

Звезды балета Большого театра России выступят на пермской эспланаде в эту субботу, 15 июля. В их числе Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Светлана Захарова. Событие пройдет в рамках фестиваля «Город встреч», посвященного 300-летию Перми. Об этом рассказали в оргкомитете «Пермь-300».

Светлана Захарова исполнит балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент оркестра.

Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Пермский зритель может увидеть адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот» в исполнении примы-балерины Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева.

Информационный обзор редакции. 0+

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