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Солистка пермского балета Ульяна Мокшева переходит в Большой театр

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Фото: Андрей Чунтомов

Солистка Пермского театра оперы и балета Ульяна Мокшева переходит в Большой театр. Как сообщает пресс-служба, она будет выступать в составе первого кордебалета.

«Я очень люблю Пермский театр. У нас отличный коллектив, сплоченный и теплый. Все это время мне было безумно приятно работать с педагогами — профессионалами своего дела. Я уезжаю с глубоким пониманием того, как много дал мне театр, и с огромной благодарностью. Знаю, что мои коллеги и зрители готовы встречаться намного чаще. Поэтому желаю театру возможности больше и чаще ставить балет!» — рассказала Ульяна Мокшева.

Выпускница Пермского государственного хореографического училища Ульяна Мокшева стала солисткой балета в прошлом году.

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