В Перми завершился конкурс артистов балета «Арабеск-2022»

В этом году было решено не присуждать Гран-при, высшей награды за всю 34-летнюю историю «Арабеска» танцовщики были удостоены только трижды. Первую премию жюри в младшей группе среди девушек заслужила Валерия Кузнецова (Россия, Пермь), первая премия среди юношей в младшей возрастной группе не присуждается. В старшей группе первая премия среди юношей у Георгия Еналдиева (Россия, Пермь), первая премия среди девушек у Алеси Лазаревой (Россия, Москва).

Обладателями второй премии в младшей группе стали Дарья Чугунова (Россия, Пермь) и Иван Одинцов (Россия, Якутск). Вторую премию в старшей группе разделили Михиро Мории (Япония) и Разилия Мурзакова (Россия, Уфа). Среди юношей старшей группы — Олег Мангадаев (Россия, Пермь) и Клеман Гийом (Франция).

Третья женская премия в младшей группе поделена между Ангелиной Карамышевой (Россия, Санкт-Петербург) и Дианой Товтын (Россия, Пермь), мужская — не присуждается. Третья премия в старшей группе у Алисы Алексеевой (Россия, Уфа) и Вероники Стерховой (Россия, Пермь). Среди юношей старшей группы третью премию вручили Георгию Болсуновскому (Россия, Красноярск).

Дипломами конкурса награждены: Ксения Абдулкаримова (Россия, Москва), Дога Су Акташ (Турция), Мария Банникова (Россия, Пермь), Александра Богданова (Россия, Улан-Удэ), Алдар Болтанов (Россия, Улан-Удэ), Сергей Букатин (Россия, Саратов), Ульяна Васильченко (Россия, Москва), Анастасия Купцова (Россия, Уфа), Денис Мазанов (Россия, Пермь), Артемий Макаров (Россия, Пермь), Максим Морозов (Россия, Пермь), Вероника Нечаева (Россия, Нижний Новгород), Алисия Пак (Россия, Якутск), Дарья Платонова (Россия, Москва), Генрих Райник (Россия, Пермь), Георгий Стельмах (Россия, Москва), Варвара Терешина (Россия, Москва), Рино Фукока (Япония).

Премия жюри прессы конкурса поделена между Валерией Кузнецовой (Россия, Пермь) и Георгием Еналдиевым (Россия, Пермь).

Дипломами жюри прессы награждены Клеман Гийом (Франция) — за благородство манер и чистоту стиля в исполнении русского классического наследия, Елена Щеглова (Россия, Пермь) — педагог-репетитор за подготовку участников конкурса, Рино Фукока (Япония) — за музыкальность и выразительность танца, Шота Онодэра (Россия, Уфа) — партнеру, не участвующему в конкурсе, за артистизм.

Диплом как лучший партнер, не участвовавший в конкурсе, получил Шота Онодэра (Россия, Уфа). Диплом лучшему педагогу-репетитору вручили педагогам Пермского хореографического училища.

Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», учрежденный дуэтом Маргариты Кулик и Владимира Кима, разделили Вероника Стерхова (Россия, Пермь) и Алдар Болтанов (Россия, Улан-Удэ).

Ульяна Васильченко (Россия, Москва) удостоена приза Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения».

Приз Дома Дягилевых «Надежда России» вручили Валерии Кузнецовой (Россия, Пермь).

Алеся Лазарева (Россия, Москва) удостоена Приза Галины Улановой «За одухотворенность танца».

Специальный приз зрительских симпатий также вручили Валерии Кузнецовой (Россия, Пермь).