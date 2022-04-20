В Перми открылся конкурс артистов балета «Арабеск»

На сцене Пермского театра оперы и балета стартовал XVII российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Он пройдет в открытом для зрителей формате до 30 апреля, сообщили в Министерстве культуры Прикамья.

В этом году он приурочен к 150-летию импресарио Сергея Дягилева. К юбилейной дате народный артист СССР и РФ Владимир Васильев представил проект под названием «Дягилев. Hommage».

В основной программе участвуют 56 танцовщиков из 14 городов России. Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Впервые представлена Тула. Также принимают участие в «Арабеске» и представители Франции, Греции, Турции и Японии.

Напомним, традиционно «Арабеск» будет проводиться по двум возрастным группам: в младшей группе выступят артисты от 13 до 17 лет включительно, в старшей группе – от 18 до 25 лет включительно. Также пройдет конкурс современной хореографии – его открытие состоится 26 апреля.