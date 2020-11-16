Context. Diana Vishneva покажет онлайн-премьеру балета «Шахерезада»

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva эксклюзивно на платформе live.contextfest.com покажет запись премьеры спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» в постановке Алексея Мирошниченко. Главные партии в нем исполнили звезды мирового балета Диана Вишнёва и Марсело Гомес, премьер Дрезденской государственной оперы и Балета Сарасоты (Sarasota Ballet), Американского театра балета (1997—2017), приглашенный артист Большого и Мариинского театров.

Показ откроется приветственным словом создателей и главных исполнителей, в котором они расскажут о закулисной Онлайн-премьера состоится 18 ноября в 20:00 (по московскому времени), доступ к записи будет открыт до 25 ноября включительно.

«Шахерезада» — одноактный балет на музыку симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, вдохновленный неиссякаемой культурой Востока и судьбой одной из самых удивительных женщин ХХ века — последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви.

Специальный проект на сайте Arzamas.academy «Как устроен балет на примере спектакля „Шахерезада“» позволит увлеченным зрителям больше узнать о спектакле, процессе его постановки и истории, которая легла в основу сюжета. В рамках проекта авторы «Шахерезады» делятся принципами работы и секретами создания балетной постановки. 17 ноября курс также станет доступен на Радио Арзамас.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.