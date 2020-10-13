В октябре в репертуар Пермского театра оперы и балета вернутся две постановки хореографа Алексея Мирошниченко

Премьера балетов «Шут» и «Вариации на тему рококо» состоялась в рамках вечера «В сторону Дягилева». Этот проект принес пермскому театру специальный приз Национальной театральной премии «Золотая Маска» — за восстановление дягилевского репертуара.

Алексей Мирошниченко, хореограф-постановщик:

— «Шут» — это пермский эксклюзив, который делает репертуар Пермского балета уникальным. Говоря это, я не оцениваю работу постановщика. Этот спектакль уникален благодаря сочетанию нескольких моментов. Во-первых, это имя Дягилева, который для Перми имеет особое значение. Во-вторых, это редкая балетная партитура Прокофьева. И в-третьих — оформление Михаила Ларионова, которое нам вместе с художниками Татьяной Ногиновой и Сергеем Мартыновым удалось восстановить и перенести на пермскую сцену.

Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— Это эксклюзивные балеты в хореографии Алексея Мирошниченко, и я рад, что мы возвращаем их в репертуар. Хотя эти спектакли создавались для одного вечера, они могут идти на сцене как в паре, так и вместе с другими одноактными балетами.

В целом обе постановки 2011 года сохранены в прежнем виде. Алексей Мирошниченко внес лишь незначительные редакции в собственные работы. Состав исполнителей спустя девять лет с момента премьеры изменился, но почти половина в нем — это участники премьерных показов.

В «Вариациях на тему рококо» из премьерного состава задействованы, в частности, Полина Булдакова, Николай Ланцев, Денис Толмазов, Анна Терентьева, Роман Тарханов и Олег Куликов. Из новых участников спектакля: Булган Рэнцэндорж, Диана Куцбах, Марко Гонзага, Кирилл Макурин и Георгий Еналдиев, Томонэ Кагава, Кирилл Гомон и другие артисты Пермского балета.

В «Шуте» сольные партии Шута и Шутихи вновь танцуют Ляйсан Гизатуллина и Александр Таранов, исполнители премьеры 2011 года. В эти партии вошли также Артем Мишаков с Екатериной Пятышевой. Планируется, что в третьем составе спектакля в сольных партиях будут задействованы Сайрон Перейра и Луанна Гондим.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.