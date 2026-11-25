Усадьбу семьи Дягилевых в Бикбарде планируют превратить в постоянно действующий музей. Проект выиграл 9,6 млн по направлению «Место силы» в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на 2027 год.
В отреставрированном господском доме планируют открыть современный музей. Загородное имение семьи Дягилевых было построено в 1819 году, в комплекс входят также старинный пруд, созданный для нужд винокуренного завода, и Рождество-Богородицкая церковь, построенная на средства именитого семейства.
В господском доме создадут три интерактивные и мультимедийные тематические экспозиционные зоны: гостиную конца XIX века, кабинет, этнографическое пространство Бикбарды. Для этого авторы проекта намерены найти подлинные предметы и восстанавливать утварь дома, работая с историческими документами. Планируется, что экспозиция будет построена таким образом, чтобы посетители смогли почувствовать себя гостями усадьбы.
Музей станет площадкой для проведения фестиваля «Несравненная Бикбарда». Открыть его планируют в конце июня 2027 года.
Информационный обзор редакции.
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