Выставка получила название «Зимнее путешествие в мир кукол». Для нее авторы проекта выбрали куклы популярных европейских брендов, которые чаще всего коллекционируют. У каждого из них есть своя концепция и особенности. «Эти куклы не стоят в коробках: для них создают «условия жизни», меняют образ, причесывают, организуют уличные и домашние фотосессии, снимают видеоистории», — рассказывают в музее.

В Доме Мешкова представят коллекции участников пермского клуба «Камушки». Для выставки они создали авторские образы своих кукол. Планируется, что проект «Зимнее путешествие в мир кукол» проработает до февраля.

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