Авторы выставки представляют дом не привычными квадратными метрами и крышей над головой, а точкой сосредоточения личности и тихой гаванью, где укрываются от проблем постоянно меняющегося мира. Кураторами проекта выступили Екатерина Безденежных, Елизавета Юшкова, Владимир Кайгородов, Дмитрий Сергиенко.

«Мы сознательно уходим от готового ответа, — объясняет Екатерина Безденежных. — "Что такое дом?" — это глубоко личный вопрос, на который у каждого свой ответ. Для кого-то это уютная квартира, для кого-то — ощущение абсолютного покоя, а для кого-то — место, где он творит и чувствует свою нужность. Наша главная задача — создать то самое пространство, где эти разные ответы могут встретиться, зазвучать в унисон и вызвать живой диалог».