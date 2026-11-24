В Пермской Арт-резиденции готовятся открыть масштабный выставочный проект «Что такое дом?». Его концепция построена на тонком, почти интимном диалога между материальной оболочкой и безграничным внутренним миром человека.
Авторы выставки представляют дом не привычными квадратными метрами и крышей над головой, а точкой сосредоточения личности и тихой гаванью, где укрываются от проблем постоянно меняющегося мира. Кураторами проекта выступили Екатерина Безденежных, Елизавета Юшкова, Владимир Кайгородов, Дмитрий Сергиенко.
«Мы сознательно уходим от готового ответа, — объясняет Екатерина Безденежных. — "Что такое дом?" — это глубоко личный вопрос, на который у каждого свой ответ. Для кого-то это уютная квартира, для кого-то — ощущение абсолютного покоя, а для кого-то — место, где он творит и чувствует свою нужность. Наша главная задача — создать то самое пространство, где эти разные ответы могут встретиться, зазвучать в унисон и вызвать живой диалог».
На выставке «Что такое дом?» представят работы 31 художника. Это разные виды искусства: от живописи и графики, исследующих дом как глубокую память, до концептуальных объектов — метафор принадлежности и внутреннего убежища. С их помощью образ дома раскрывается многогранно, а зритель превращается из стороннего наблюдателя в долгожданного гостя и полноправного соавтора.
Информационный обзор редакции. 6+
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