Галерея готовит новую выставку «Императорская Россия», на которой представят предметы из коллекции Государственного исторического музея. Ее планируют открыть 4 декабря.
В экспозиции два тематических блока: «Власть» и «Подданные». На выставке представят парадные портреты императоров, костюмный комплекс, редкие географические карты, роскошные предметы церковной утвари, владельческие иконы, ордена, наградное и подарочное оружие, закладные корабельные доски, личные вещи императоров и членов императорского дома. Тему верховной власти поддержат тронное кресло, государственные печати, императорские награды, которыми отмечены заслуги подданных перед Отечеством.
Всего в экспозиции больше 270 экспонатов, среди них — изделия из драгоценных металлов и камней. В галерее рассказали, что некоторые предметы из представленных в Перми, ни разу не выставлялись.
Каждый из представленных экспонатов отражает информацию, которая способствует пониманию истории Российской империи, строившейся на триаде «самодержавие — православие — народность». В экспозиции два тематических блока: «Власть» и «Подданные».
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