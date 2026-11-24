В экспозиции два тематических блока: «Власть» и «Подданные». На выставке представят парадные портреты императоров, костюмный комплекс, редкие географические карты, роскошные предметы церковной утвари, владельческие иконы, ордена, наградное и подарочное оружие, закладные корабельные доски, личные вещи императоров и членов императорского дома. Тему верховной власти поддержат тронное кресло, государственные печати, императорские награды, которыми отмечены заслуги подданных перед Отечеством.

Всего в экспозиции больше 270 экспонатов, среди них — изделия из драгоценных металлов и камней. В галерее рассказали, что некоторые предметы из представленных в Перми, ни разу не выставлялись.

Каждый из представленных экспонатов отражает информацию, которая способствует пониманию истории Российской империи, строившейся на триаде «самодержавие — православие — народность». В экспозиции два тематических блока: «Власть» и «Подданные».

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