С 2016 по 2021 год Иван Козлов исследовал городские окраины и малоизвестные места Перми и публиковал итоги своих фотопрогулок в популярном интернет-журнале. За пять лет накопилось около десяти тысяч кадров, которые превратились в подробный портрет города. Сокращенная версия одной из таких прогулок стала выставкой «Сойти с маршрута». Фотографии возвращают на несколько лет назад к местам, которые изменились за это время, и позволяют сравнить тогда и сейчас.

«Название выставки предлагает немного изменить собственную привычку смотреть на город. Не торопиться из одной точки в другую, а свернуть с привычного пути, задержаться у незнакомого здания, рассмотреть надпись на стене, фактуру старого фасада. Иногда для нового знакомства с городом достаточно просто выбрать другой маршрут», — рассказали в Центре городской культуры.

Фотопроект Ивана Козлова о Перми и его недавнем прошлом продолжит жить в онлайн-формате на сайте ЦГК. Все материалы проекта делятся на две большие категории: экскурсии по локациям, а также тематические путеводители, исследующие приметные проявления городской среды: архитектурные жанры, объекты монументального искусства, городскую скульптуру и многое другое.

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